أغلقت مراكز الاقتراع في العراق أبوابها، مساء اليوم الأحد، بعد انتهاء عملية التصويت في الانتخابات البرلمانية المبكرة. وأعلنت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية أن العملية الانتخابية جرت بسلاسة وأجواء آمنة من دون حصول أي خروقات أمنية. ومن المنتظر أن تعلن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق غداً الاثنين نتائج أولية للانتخابات البرلمانية. ومن المقرر أن تتولى القوات العراقية تأمين ونقل صناديق الاقتراع جوا في وقت لاحق مساء اليوم إلى مخازن مؤمنة تحت حراسة القوات العراقية لحين استكمال الإعلان النهائي لنتائج الانتخابات. كما ستعلن بعثة الاتحاد الأوروبي لرصد الانتخابات العراقية بعد غد الثلاثاء تقريراً أولياً عن سير الانتخابات البرلمانية المبكرة بعد مشاركتها بفريق رصد كبير. وبلغ مجموع العراقيين الذين يحق لهم التصويت 24 مليوناً و907 آلاف و679 ناخباً في جميع المدن العراقية بما فيها مدن إقليم كردستان. وأوضحت المفوضية أن عدد المتنافسين في الانتخابات بلغ 3249 مرشحاً موزعين بواقع 2298 رجلاً و951 امرأة يتنافسون على مقاعد البرلمان العراقي الجديد البالغة 329 مقعداً. وحددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات 83 دائرة انتخابية في عموم البلاد تضم 8273 مركز اقتراع موزعة على 55 ألفاً و41 محطة انتخابية لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم.