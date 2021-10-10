قدم وزراء الحكومة الأردنية، اليوم الأحد، استقالاتهم إلى رئيس الوزراء بشر الخصاونة تمهيدا لتعديل وزاري مرتقب، على ما أفاد وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام صخر دودين. وقال دودين، وهو أيضا المتحدث الرسمي بأسم الحكومة لقناة "المملكة" الرسمية "قمنا كوزراء بتقديم استقالاتنا لدولة رئيس الوزراء (بشر الخصاونة)". وأوضح أن "هذا الأمر (الاستقالات) يتيح لرئيس الوزراء (إجراء التعديل الحكومي) دون أن يكون هناك أي إحراج لمن سيغادرون أو لمن سيبقون". وحول موعد التعديل الحكومي، قال دودين "إن شاء الله، غدا ستكون الصورة أوضح". وشكلت حكومة الدبلوماسي والقانوني بشر الخصاونة، البالغ من العمر 52 عاما، في 12 أكتوبر 2020. وقالت القناة إن "رئيس الوزراء يطلب من الوزراء تقديم استقالاتهم تمهيدا للتعديل الحكومي". ونالت حكومة الخصاونة إشادة من صندوق النقد الدولي بسبب طريقة تعاملها مع الاقتصاد خلال جائحة فيروس كورونا المستجد. وتفاوضت مع الصندوق على قرض قيمته 1.3 مليار دولار أميركي على مدى أربع سنوات.