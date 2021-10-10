قال ميروسلاف زافورال مدير المستشفى العسكري المركزي في براغ، إن الرئيس التشيكي ميلوش زيمان يعالج في وحدة للعناية المركزة بالمستشفى بعد نقله إليها اليوم الأحد. وأضاف مدير المستشفى أن دخول زيمان، البالغ من العمر 77 عاما، إلى المستشفى جاء بسبب مضاعفات مرتبطة بتشخيص معروف، مما يسمح للأطباء بتحديد العلاج. وقال الطبيب زافورال للصحافيين "في هذه اللحظة، المريض في وحدة العناية المركّزة في المستشفى الجامعي العسكري في براغ". وأضاف "نعلم التشخيص بدقة مما يسمح لنا بتقديم علاج محدد". ويقود الرئيس زيمان محادثات مع زعماء الأحزاب بعد الانتخابات البرلمانية للتوصل إلى أغلبية فعالة. وكان مكتب الرئاسة قال، في وقت سابق إن زيمان مريض وأمضى ثمانية أيام في المستشفى الشهر الماضي. وقال المكتب الرئاسي وقتها إن الرئيس لا يعاني من أي مشكلة صحية تشكل خطورة على حياته لكنه مصاب بجفاف وإرهاق بسيط.