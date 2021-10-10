روسيا تسجل رقماً قياسياً جديداً في وفيات كورونا

ارتفع العدد اليومي للوفيات الجديدة المرتبطة بفيروس كورونا إلى مستوى قياسي جديد في روسيا مطلع هذا الأسبوع.

وقالت فرقة العمل الحكومية المعنية بوباء كورونا إنه تم تسجيل 968 حالة وفاة أمس السبت بسبب وباء كورونا خلال 24 ساعة، وهي أكبر حصيلة يومية منذ بدء الوباء. وانخفض العدد قليلاً اليوم الأحد إلى 962 حالة وفاة خلال 24 ساعة.

ويقل العدد اليومي للإصابات الجديدة عن 30 ألف حالة بقليل.





