إجلاء الآلاف جرّاء الفيضانات في إقليم شانشي بالصين

تم إجلاء أكثر من 120 ألف شخص بشكل مؤقت بعدما تسببت الأمطار الغزيرة المستمرة في حدوث فيضانات في إقليم شانشي شمالي الصين، حسبما ذكرت السلطات اليوم الأحد.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" عن إدارة الطوارئ بالإقليم القول، إن الفيضانات عطلت حياة 1.76 مليون شخص في 76 مدينة ومنطقة في شانشي.

كما قالت الإدارة إن نحو 190 ألف هكتار من المحاصيل تضررت، وانهار أكثر من 17 ألف منزل.

وخصصت إدارات مواجهة الطوارئ بمختلف المستويات 4 آلاف خيمة و3200 سرير قابل للطي بالإضافة إلى ملابس قطنية وألحفة للإغاثة من الكارثة.

