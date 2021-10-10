السعودية تشترط التحصين بجرعتين لدخول المنشآت واستخدام النقل العام

أعلنت وزارة الداخلية السعودية أنه سيتم بدءاً من اليوم الأحد تطبيق اشتراط التحصين بجرعتين من اللقاحات

المعتمدة من وزارة الصحة عند دخول عدد من الأماكن والأنشطة.

وأوضحت أنه بدءاً من اليوم "يشترط التحصين بجرعتين من اللقاحات المعتمدة عند دخول الأنشطة الاقتصادية أو التجارية أو الثقافية أو الترفيهية أو الرياضية أو السياحية أو المناسبات العلمية أو الاجتماعية، والمنشآت الحكومية والخاصة، وركوب الطائرات ووسائل النقل العام".

وكانت وزارة الحج والعمرة السعودية أعلنت أمس اقتصار منح تصاريح أداء العمرة والصلاة في الحرمين الشريفين على المحصنين بجرعتين من اللقاحات المعتمدة في المملكة بداية من اليوم الأحد.



