إدانة عربية ودولية واسعة لعدوان «الانقلابيين» على السعودية

عواصم (وكالات)

أدان عدد كبير من الدول والمنظمات الدولية الهجوم الإرهابي الذي شنته ميليشيات «الحوثي» الإرهابية على مطار الملك عبدالله في جازان، مؤكدة أن استهداف المدنيين والمناطق المدنية السعودية واستقرار المنطقة يشكل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي والإنساني.

وأعربت كل من الكويت والبحرين ومصر والأردن وباكستان عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات استمرار محاولات الميليشيات «الحوثية» تهديد أمن المملكة عبر استهداف مطار الملك عبدالله بجازان.

وأوضحت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان، أن استمرار هذه الممارسات العدوانية وما تشهده من تصعيد يستهدف المدنيين والمناطق المدنية وأمن المملكة العربية السعودية يتطلب تحرك المجتمع الدولي السريع والحاسم لردع هذه التهديدات ومحاسبة مرتكبيها.

وأكد البيان وقوف دولة الكويت التام إلى جانب المملكة العربية السعودية، وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.

من جانبها، أشادت وزارة خارجية مملكة البحرين بجاهزية ويقظة وكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، مؤكدة وقوف مملكة البحرين مع المملكة العربية السعودية ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات رادعة ضد من يحاول المساس بأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها.

وفي مصر، أكدت وزارة الخارجية في بيان، أن تكرار استهداف المنشآت المدنية والمدنيين الأبرياء، بما في ذلك المطارات الواقعة في المنطقة الجنوبية بالمملكة، من قِبل ميليشيا الحوثي يعتبر تصعيداً خطيراً وتهديداً لأمن واستقرار المملكة، فضلاً عما يُمثله من انتهاك واضح لقواعد القانون الدولي الإنساني وتهديد لحياة المسافرين ولأمن وسلامة الطيران المدني وحرية الملاحة الجوية.

وأعربت مصر عن تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية فيما تتخذه من تدابير للتصدي لهذه الهجمات الإرهابية الخسيسة، مشددة على الارتباط الوثيق بين أمن واستقرار البلدين الشقيقين.

ومن جانبه، عبّر الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير هيثم أبو الفول عن إدانة واستنكار الأردن الشديدين لهذه الأفعال والمُمارسات الإرهابية المُتكررة، واستهداف المدنيين الأبرياء وأمن واستقرار المملكة العربية السعودية، مُؤكداً وقوف بلاده إلى جانب المملكة في وجه كل ما يُهدد أمنها وأمن شعبها، ومُتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

إلى ذلك، قالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان: إن مثل هذه الهجمات لا تنتهك القانون الدولي فحسب، بل تهدد أيضًا سلام وأمن المملكة العربية السعودية والمنطقة.

وأكد البيان دعم باكستان الكامل للمملكة العربية السعودية وتضامنها معها في مواجهة أي تهديد لأمنها وسلامة أراضيها، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

وفي هذه الأثناء، أكد البرلمان العربي، في بيان، «أن ميليشيا الحوثي الانقلابية تعمل من خلال هجماتها الإرهابية المتكررة تجاه المدنيين والأعيان على تنفيذ مشروع عدواني وتخريبي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في العالم العربي من خلال الإرهاب والعنف وإراقة الدماء، واستهداف المدنيين الأبرياء وتدمير المنشآت المدنية، معرباً عن تضامنه ووقوفه التام مع المملكة العربية السعودية، ودعمها فيما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

التعاون الإسلامي: «عمل جبان»

أعرب معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين عن إدانة المنظمة بأشد العبارات لهجوم ميليشيا الحوثي الإرهابية على المدنيين في مطار الملك عبدالله في مدينة جازان بطائرة مسيرة مفخخة. وأكد الأمين العام مجدداً أن الهجوم على المطارات المدنية وتعريض حياة المسافرين الأبرياء للخطر عمل إرهابي جبان وجريمة حرب وانتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني.

وشدد العثيمين على تأييد منظمة التعاون الإسلامي ومساندتها لكافة الإجراءات التي تتخذها المملكة للتعامل مع ممارسات ميليشيا الحوثي الإرهابية في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها، مجدداً دعوته للمجتمع الدولي لاتخاذ مواقف حازمة لوقف استمرار التهديدات الجبانة بالصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة بطريقة ممنهجة ومتعمدة من قبل ميليشيا الحوثي والموجهة إلى المدنيين والأعيان المدنية في المملكة.



رابطة العالم الإسلامي: «تصعيد خطير»

أدان الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، بشدة الهجوم الإرهابي بطائرتين مسيّرتين مفخختين على مطار الملك عبدالله بجازان، والذي نفذته الميليشيات الحوثية الإرهابية.

وقال العيسى، في بيانٍ صادر عن الأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة: إن استمرار تهديد سلامة المدنيين والمسافرين والمرافق المدنية تصعيد خطير يرقى إلى جريمة حرب.

وجدد باسم مفتي الأمة الإسلامية وعلمائها، من أعضاء مجامع الرابطة ومجالسها وهيئاتها العالمية التضامن الكامل مع المملكة في وجه هذه الهجمات الإرهابية.