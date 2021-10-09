الجيش اليمن يتصدى لهجوم بمأرب ومقتل 16 حوثياً

عواصم (وكالات)

أعلنت قوات الجيش اليمني، أمس، أنها تمكنت من كسر هجوم شنته مجاميع من عناصر الميليشيات «الحوثية» في جبهتي المشجح والكسارة غرب محافظة مأرب. وأكد المركز الإعلامي للجيش اليمني أن مجاميع تابعة لميليشيات الحوثي الانقلابية حاولت التسلل إلى بعض المواقع العسكرية في جبهتي المشجح وهيلان لكنها باءت بالفشل.

وأشار المركز إلى أن قوات الجيش، مسنودة بالمقاومة الشعبية، تمكنت من التصدي للعناصر «الحوثية» المتسللة ودحرها.

ونقل المركز عن مصدر عسكري قوله: إن المعارك أسفرت عن مصرع أكثر من 16 عنصراً من الميليشيات الانقلابية، وإصابة العشرات وتدمير آليتين تابعة للحوثيين.

كما استهدفت مدفعية الجيش عدداً من مواقع تمركز الميليشيات، فيما شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية عدة غارات جوية على مواقع متفرقة في الكسارة وهيلان استهدفت تجمعات وتعزيزات للميليشيات. وتخوض قوات الجيش اليمني، مسنودةً بالمقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية، معارك مستمرة لدحر الميليشيات «الحوثية» على امتداد جبهات القتال غرب وجنوب محافظة مأرب.

ومع تواصل المعارك العنيفة بين قوات الجيش اليمني وميليشيا «الحوثي» الانقلابية، في عدد من جبهات القتال بمحيط محافظة مأرب، تؤكد مصادر ميدانية أن ميليشيا الحوثي تتكبد خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف قادة الميليشيات، على أيدي الجيش الوطني وغارات تحالف دعم الشرعية.

وكشفت مصادر ميدانية وإعلامية متطابقة، الأسبوع الماضي، عن مصرع قيادي حوثي بارز من أسرة زعيم الميليشيات، مع عدد من مرافقيه وإصابة وأسر آخرين في هذه المعارك.

وأفادت أن القيادي الحوثي المدعو مصطفى حمود شرف الدين منتحل رتبة عميد قائد التدخل السريع، لقي مصرعه مع كافة مرافقيه، في جبهة مراد، جنوب غربي مأرب.