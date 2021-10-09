خبراء لـ«الاتحاد»: الإنعاش الاقتصادي والحماية الاجتماعية أولوية الحكومة المغربية

شعبان بلال (القاهرة)

ينتظر الحكومة المغربية الجديدة التي أعلن ملك المغرب محمد السادس عن تعيين أعضائها برئاسة عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، العديد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية، وسط حالة من الترقب حول برنامج الحكومة المقرر عرضه لينال ثقة مجلس النواب، وفقاً للدستور. وقال خبراء ومحللون سياسيون لـ«الاتحاد» إن هناك أولويات أساسية على طاولة الحكومة الجديدة، على رأسها الإنعاش الاقتصادي وتحقيق التنمية الاجتماعية، مشددين على أن الحكومة منسجمة ومكونة من كفاءات لديهم القدرة على تحقيق ذلك. ورأى رشيد ساري، الخبير والمحلل الاقتصادي المغربي، أن التوجيهات الملكية الكبرى من أهم الأولويات أمام الحكومة، لاسيما العمل على تنفيذ مشروع الحماية الاجتماعية وخطة الإنعاش الاقتصادي.

ومن جانبه، اعتبر المحلل السياسي المغربي يوسف الحايك لـ«الاتحاد»، أن أهم الأولويات إطلاق سياسات تعالج اختلالات القطاعات الاجتماعية من صحة وتعليم وتشغيل، التي تضررت بفعل سياسات حكومتي «العدالة والتنمية» السابقتين.