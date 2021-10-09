دعا الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم السبت، العراقيين إلى المشاركة الواسعة في الانتخابات البرلمانية لأنها ستحقق التمثيل الحقيقي للشعب وتفرض إرادته. وقال صالح، في خطاب متلفز، إن «انتخابات يوم غدٍ الأحد من أهم العمليات الانتخابية في تاريخ العراق الحديث، وهي انتخابات مفصلية ومصيرية وتأسيسية وتأتي في ظرف دقيق ولحظة وطنية فارغة». وأكد أن هذه الانتخابات تُعد «فرصة لبناء دولة قادرة ومقدرة لتصحيح المسارات الخاطئة وتضرب الفساد، وتعمل على مراجعة الدستور عبر عقد سياسي واجتماعي جديد». بدوره، قال رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي في خطاب متلفز «إننا أمام فرصة تاريخية كبيرة يجب ألا تضيع، لانتخاب مجلس النواب من شخصيات ذات كفاءة وطنية، لا تشوبها شوائب الفساد، وتتحمل مسؤولية الإصلاح الشامل خلال المرحلة المقبلة». وبحسب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فإن العدد الكلي للذين يحق لهم التصويت يبلغ 24 مليوناً و907 آلاف و679 ناخبا في جميع المدن العراقية بما فيها مدن إقليم كردستان. وأوضحت المفوضية أن عدد المتنافسين في الانتخابات بلغ 3249 مرشحا موزعين بواقع 2298 من الرجال و951 من النساء يتنافسون في مقاعد البرلمان العراقي الجديد البالغة 329 مقعداً. وحددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات 83 دائرة انتخابية في عموم البلاد تضم 8273 مركز اقتراع موزعة على 55 ألفاً و41 محطة انتخابية لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم. ويتوزع المتنافسون في مقاعد البرلمان العراقي المقبل على 789 مرشحاً مستقلاً و1501 مرشح في قوائم الأحزاب و959 مرشحاً في التحالفات المتنافسة. وأعلنت مفوضية الانتخابات أن المراكز الانتخابية ستفتح أبوابها في الساعة السابعة من صباح غدٍ الأحد لاستقبال الناخبين وتستمر العملية الانتخابية لغاية السادسة مساء حيث تغلق مراكز الاقتراع إلكترونياً، ولا مجال لإجراء أي تمديد لوقتها.