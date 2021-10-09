سجلت روسيا، اليوم السبت، أكبر حصيلة يومية للوفيات بوباء كوفيد-19، فيما تواجه البلاد موجة وبائية نتيجة تفشي المتحورة «دلتا» منذ الصيف.
وخلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، سجلت روسيا 968 وفاة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد، وفقا لحصيلة صادرة عن الحكومة.
وفي الأيام الأخيرة، سجلت البلاد عدة مرات أعدادا قياسية للوفيات اليومية.
وبلغت حصيلة الوفيات الرسمية 215,453 وفاة، ما يجعل روسيا الدولة الأكثر تضررا في أوروبا ورابع أكثر الدول تضررا في العالم.
والإصابات الجديدة مستمرة في الارتفاع، ورصد اليوم السبت 29362 إصابة، من بينها 6001 في موسكو التي تعتبر أسوأ بؤرة للوباء في البلاد.
ومنذ منتصف يونيو، زاد الوضع الوبائي خطورة في روسيا بسبب تفشي المتحورة «دلتا» الأشد عدوى.