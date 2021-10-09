صور.. بركان كناري يواصل قذف الحمم مدمراً مزيداً من المنازل
استمر بركان «كومبري فييخا» في الثوران وقذف الحمم مدمراً مباني على جزيرة لا بالما الإسبانية، اليوم السبت.
وبدأت ثورة بركان كومبري فييخا يوم 19 سبتمبر الماضي، ودمر أكثر من 800 مبنى واضطر نحو 6000 نسمة لترك منازلهم في الجزيرة التي يقطنها حوالي 83 ألف نسمة، وهي إحدى جزر الكناري في المحيط الأطلسي.
ووجدت دراسة نشرتها دورية (رسائل بحوث الجيوفيزياء) عام 2016 أن البرق يمكن أن يحدث خلال ثوران البراكين، لأن تصادم ذرات الرماد البركاني تنتج عنه شحنة كهربائية.
وقال متحدث باسم مؤسسة «إنير»، التي تتحكم في الملاحة بالأجواء الإسبانية، إنه تم توجيه النصح لشركات الطيران التي تسيّر رحلات إلى جزر الكناري بتحميل قدر أكبر من الوقود تحسباً لاحتمال تغيير مسارها أو تأخرها في الهبوط بسبب الرماد.
المصدر: رويترز