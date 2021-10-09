باحث فيروسات يكشف لـ "الاتحاد" دور الجرعة الثالثة في تعزيز مواجهة كورونا

شعبان بلال (القاهرة)

كشف باحث مصري بجامعة «لانكستر» الإنجليزية، لـ «الاتحاد»، عن دور الجرعة الثالثة من لقاح كورونا المستجد في تعزيز مناعة الأشخاص ضد الإصابة بالفيروس.

وقال الدكتور محمد رحيم، باحث الفيروسات المصري بجامعة «لانكستر» الإنجليزية، إن اللقاح الوحيد الذي يُجيز جرعة ثالثة هو لقاح فايزر، موضحاً أن لقاح موديرنا لم يجز ذلك رغم تشابه تركيبته مع فايزر.

وأوضح رحيم أن السبب وراء ذلك هو أن لقاح فايزر يُعطي مناعة 6 أشهر للجرعتين، ما دفع إلى إجازة الحصول على الجرعة الثالثة لتعزيز الاستجابة المناعية ضد الفيروس، مؤكداً أن لقاحات مثل أسترازينيكا وجونسون آند جونسون لا تسمح بالجرعة الثالثة لإمكانية تسبب ذلك في مشكلة مناعية.

وأشار باحث الفيروسات إلى أن الحصول على جرعة ثالثة من لقاح فايزر ليس في كل الحالات، ولكن للأشخاص فوق 65 عاماً وأصحاب الأمراض المزمنة مثل السمنة والضغط والقلب والسرطان كجرعة ثالثة وقائية، لأن هؤلاء الأشخاص لم يستجيبوا مناعياً للجرعتين بشكل كافٍ، لكن الجرعتين بالنسبة الأشخاص الطبيعيين كافيتان.

وأكد رحيم أن منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء الأميركية أوصت بإجازة استخدامه، موضحاً أيضاً أنه يمكن الحصول على لقاح كورونا بعد 90 يوماً من الشفاء بشكل طبيعي.