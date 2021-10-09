أميركا تعتزم الموافقة على لقاحات كورونا المعتمدة من منظمة الصحة للمسافرين الدوليين

قالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في وقت متأخر من مساء الجمعة، إن الولايات المتحدة ستوافق على استخدام الزائرين الدوليين للقاحات كوفيد-19 التي أقرتها الجهات التنظيمية الأميركية أو منظمة الصحة العالمية.

كان البيت الأبيض قد أعلن في 20 سبتمبر أن الولايات المتحدة سترفع في نوفمبر قيود السفر على المسافرين جواً من 33 دولة تشمل الصين والهند والبرازيل ومعظم الدول الأوروبية الذين تلقوا التطعيم بالكامل ضد كوفيد-19. ولم تحدد آنذاك أي اللقاحات ستكون مقبولة.

وقالت متحدثة باسم المراكز لرويترز يوم الجمعة "ستة لقاحات مصرح بها معتمدة من إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية أو أدرجتها منظمة الصحة العالمية للاستخدام الطارئ تفي بالمعايير للسفر إلى الولايات المتحدة".

في وقت متأخر من الجمعة، قالت المراكز "في وقت سابق من هذا الأسبوع، ولمساعدتها على تهيئة أنظمتها، أبلغنا شركات الطيران" باللقاحات التي سيتم قبولها، وأضافت "المراكز ستصدر إرشادات ومعلومات إضافية عند الانتهاء من متطلبات السفر".

ومن المقرر أن تنطبق متطلبات لقاح كوفيد-19 الجديدة الآن على جميع الأجانب تقريباً الذين يسافرون إلى الولايات المتحدة، بمن فيهم أولئك الذين لم يخضعوا لقيود سابقة.