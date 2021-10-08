العراق.. استخراج رفات من مقبرة جماعية في الأنبار

بغداد (الاتحاد)

أنهت السلطات العراقية أعمال التنقيب في موقع لمقبرة جماعية في منطقة «الحليوات» بمحافظة الأنبار، خلّفها تنظيم «داعش» في أكتوبر من عام 2014.

وجاء في بيان لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق «يونامي» إن العملية تمت بالتعاون مع فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش «يونيتاد».

وأضافت «يونامي» أن الأعمال شارك فيها عدد من المتخصصين من دائرة شؤون وحماية المقابر الجماعية ودائرة الطب العدلي وفريق التحقيق «يونيتاد» وبإشراف ودعم من قبل لجنة التنسيق الوطنية وبمساعدة دائرة شؤون الألغام التابعة لوزارة البيئة.

وساعد المختصون في جمع الأدلة وحفظ الرفات التي يتم استخراجها بما يتماشى مع المعايير الدولية.