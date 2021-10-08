غارات مجهولة تستهدف الميليشيات الإيرانية شرق سوريا

دمشق (وكالات)

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، أن طائرة مسيّرة مجهولة الهوية استهدفت مواقع تابعة للميليشيات الإيرانية في مدينة البوكمال شرق البلاد على الحدود العراقية.

وقال المرصد في تقرير نشره على موقعه الرسمي، إن «المسيرة تسببت في اندلاع حرائق في بعض المقرات العسكرية التابعة للميليشيات الإيرانية في محيط مشفى السيدة عائشة بمدينة البوكمال بريف دير الزور». وقال إن «المسيرة استهدفت مقرات عسكرية، تزامنًا مع سماع أصوات إطلاق رصاص بشكل مكثف في مدينة البوكمال، في محاولة من قِبل الميليشيات الإيرانية استهداف المسيّرات عبر المضادات الأرضية».

وكان المرصد كشف نهاية شهر سبتمبر الماضي أن طائرة مجهولة أخرى قصفت مناطق على الحدود السورية العراقية، قرب مدينة البوكمال نفسها، بالتزامن مع قصف آخر في مدينة الميادين في ريف دير الزور، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.