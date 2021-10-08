«العسكرية الليبية»: استكمال خطة إخراج المرتزقة

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

أعلنت اللجنة العسكرية الليبية «5 + 5» في ختام اجتماعاتها في جنيف أمس، أنها استكملت إعداد خطة عمل لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا بشكل تدريجي ومتزامن ومتوازن.

وأكدت اللجنة في بيانها الختامي أنها ستتواصل مع الأطراف المعنية محلياً ودولياً من أجل تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار قبل البدء بتنفيذ خطة إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب.

وأكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي اللواء خالد المحجوب أن اللجنة شددت على ضرورة جاهزية آلية المراقبة الليبية لاتفاق وقف إطلاق النار، لاسيما تواجد المراقبين الدوليين التابعين للأمم المتحدة قبل البدء بتنفيذ الخطة، موضحاً أن اللجنة ناقشت خلال اجتماعاتها آليات تنفيذ خطة إخراج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية.

وأوضح المحجوب أن اللجنة العسكرية اتفقت على التواصل مع الأطراف المحلية والدولية ذات الصلة لدعم تنفيذ هذه الخطة.

وأكد المحلل السياسي الليبي عبدالحكيم فنوش لـ«الاتحاد» أن الفترة الماضية أثبتت أن قرارات اللجنة العسكرية المشتركة غير قابلة للتنفيذ دون وجود إرادة دولية لفرضها.

وفي سياق متصل، رحب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، بتوقيع خطة العمل التي أقرتها لجنة «5+5».

وأشادت البعثة الأممية بالروح الوطنية والالتزام الذي تحلى به أعضاء اللجنة وتشجعهم على اغتنام الفرصة لتعزيز التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار من خلال خطة العمل هذه، بما في ذلك من خلال نشر مراقبي وقف إطلاق النار التابعين للأمم المتحدة، داعية الدول الأعضاء إلى دعم اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» والسلطات الليبية في تنفيذ خطة العمل هذه، لافتة إلى أنها تقف على أهبة الاستعداد لدعم الجهود الليبية في تنفيذها، وكذلك في توحيد المؤسسة العسكرية وبدء عمليات نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وإصلاح القطاع الأمني في ليبيا.