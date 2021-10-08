«الترويكا» تحث على إنهاء أزمة شرق السودان

أسماء الحسيني (الخرطوم، القاهرة)

دعت دول «الترويكا»، الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج، أمس، إلى إنهاء أزمة الميناء والبنية التحتية للنقل في شرق السودان.

وقالت «الترويكا» في بيان مشترك، إنها تنضم إلى الحكومة الانتقالية، التي يقودها مدنيون، للمطالبة بإنهاء حصار الميناء والبنية التحتية للنقل في شرق البلاد.

وأضافت: «يتعين على الزعماء السياسيين في شرق السودان قبول عرض حكومتهم بحل مشاكلهم عبر حوار سياسي ملموس، بدلاً من الانخراط في أفعال لن تفعل شيئاً سوى الإضرار باقتصاد البلاد».

وحث البيان المجتمع الدولي على تقديم الدعم الكامل لجهود الحكومة السودانية لحل هذه المسألة وإنهاء الحصار المستمر.

وتهدد المعارضة في شرق السودان بتصعيد تحركاتها لتشمل جميع الطرق القومية والمؤسسات الحيوية والموانئ.

وكان مجلس الوزراء الانتقالي السوداني قد أكد في بيان سابق، أن قضية شرق البلاد قضية عادلة وذات أولوية قومية قصوى، وأن حل الملف هو حل سياسي بالأساس.