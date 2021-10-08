اتحاد الشغل التونسي: البرلمان الحالي انتهى

تونس (وكالات)

قال الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل التونسي سامي الطاهري، أمس، إن «البرلمان الحالي انتهى لكن لابد من استعادة المؤسسة في انتخابات قادمة في آجال معقولة».

وأضاف الطاهري: «أعتقد في البناء لا في التأسيس، ومرحلة الإنقاذ ليست تأسيساً»، مضيفاً أن «البرلمان الحالي انتهى».

وتابع: «لكن لابد من استعادة المؤسسة في انتخابات قادمة في آجال معقولة بشروط قانونية جديدة وهياكل مستقلة فعلاً تقطع الطريق على الفاسدين ولوبيات المال والأعمال والمصالح والمتلحفين بالدين».

وأوضح الطاهري أن «مسألة الدستور مهمة للتفكير والتدبر ولكنها ليست عاجلة ولا يمكن أن تمر بالجبر والاستثناء»، وأردف قائلاً: «ما زالت الديمقراطية التمثيلية صالحة في هذه المرحلة في تونس وحتى إشعار آخر».

وختم حديثه بالقول: «الإنقاذ بالأساس اجتماعي اقتصادي بعد الخطوة السياسية، في ضربة بداية تفكيك قديمة العشرية الأخيرة والعشريات السابقة».