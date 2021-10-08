«النقد الدولي» يقرر تخفيف أعباء ديون 24 دولة فقيرة

واشنطن (وكالات)

أقر صندوق النقد الدولي دفعة رابعة من تخفيف عبء الدين لصالح 24 دولة فقيرة، بينها دولتان جديدتان مستفيدتان هما ليسوتو وقرغيزستان، لمساعدتها على مواجهة جائحة «كوفيد- 19»، وفق بيان صدر أمس.

ويأتي الإعفاء في إطار «الصندوق الاستئماني لاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون» التابع للمؤسسة المالية التي تتخذ مقراً في واشنطن، والذي يمكّن من تقديم منح إلى البلدان الأشد فقراً والأكثر ضعفاً التي تتعرض لكارثة طبيعية أو أزمة صحية عامة.

وقال صندوق النقد الدولي في بيانه، إن تخفيف أعباء الديون هذا هو الرابع الذي تمت الموافقة عليه منذ ظهور الوباء، وبلغت قيمته 124 مليون دولار.

وأضافت المؤسسة أن «تخفيف أعباء خدمة الديون يساعد على تحرير الموارد المالية الشحيحة لتقديم دعم حيوي صحي واجتماعي واقتصادي للتخفيف من تأثير جائحة كوفيد- 19».

وتغطي الدفعة الحالية مدفوعات مستحقة حتى 10 يناير من العام 2022، وقال صندوق النقد الدولي إنه قد يمدد الإعفاء حتى 13 أبريل، الذكرى السنوية الثانية للدفعة الأولى من هذه المساعدات.

وفي حال فعلت ذلك، سيصل إجمالي تخفيف أعباء الديون إلى 973 مليون دولار.

وأضيفت ليسوتو وقرغيزستان لأنهما تستوفيان متطلبات الأهلية والتأهيل لتخفيف خدمة الديون بسبب وباء «كوفيد- 19».