قتل ستة مهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء بالرصاص في مركز احتجاز في ليبيا على ما أفاد مدير مكتب المنظمة الدولية للهجرة. وقال المدير فيديريكو سودا إن الحادث وقع في مركز احتجاز "مكتظ" في طرابلس يضم نحو ثلاثة آلاف مهاجر "في ظروف رهيبة". وأوضح "قتل الحراس ستة مهاجرين". أفادت أنباء بأن عددا كبيرا من المهاجرين فروا من المركز فيما تجمع آخرون في شوارع قريبة. وقالت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إن قوات الأمن الليبية اعتقلت أكثر من 5000 مهاجر ولاجئ وطالب لجوء، معظمهم من أفريقيا جنوب الصحراء في حملة على مدى الأسبوع المنصرم، ووضعتهم في مراكز احتجاز مكتظة. وقال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، فيديريكو سودا إن الاكتظاظ في مركز احتجاز "غوط الشعال"، فجر حالة من الفوضى هناك.