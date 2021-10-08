انضمت إيسلندا إلى أقرانها في بلدان الشمال الأوروبي في وقف التطعيم بلقاح شركة الأدوية الأميركية (مودرنا) المضاد لفيروس كورونا المستجد وذلك بسبب مخاوف من آثاره الجانبية المحتملة، حسبما أفادت تقارير إخبارية اليوم الجمعة. ونقلت التقارير عن كبير علماء الأوبئة قوله إن جرعات التطعيم بلقاح "مودرنا"، والتي استخدمت في التحصين بالجرعة الثانية في معظم أنحاء إيسلندا، لن تستخدم حتى يتم الحصول على مزيد من المعلومات عن سلامة استخدامها. وعلقت السويد والدنمارك وفنلندا الأسبوع الجاري التطعيم بلقاح "مودرنا" للشباب بسبب آثاره الجانبية المحتملة حول زيادة خطر الإصابة بالتهاب القلب. وقالت النرويج إنه يتعين على من هم في سن 30 عاماً فأقل أخذ اللقاح الذي تنتجه شركتا "فايزر-بيونتك" كبديل. وأوصت دول الشمال الأوروبي الأخرى أيضاً بهما كبديل، حيث يستخدم كلا التطعيمين تقنية الحمض النووي الريبوزي مرسال (ماسينجر آر.إن.إيه) لتحفيز التفاعل المناعي.