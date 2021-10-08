رحبت شركة فيسبوك، أكبر شبكة رقمية للتواصل الاجتماعي في العالم، اليوم الجمعة، بالاتفاق العالمي الجديد الذي يضمن أن تدفع الشركات الكبيرة ضريبة بنسبة 15 في المئة كحد أدنى. وأضافت أن الاتفاق يمكن أن يجعل الشركة تدفع المزيد من الضرائب. قالت شركة فيسبوك، أكبر شبكة رقمية للتواصل الاجتماعي في العالم، اليوم الجمعة، إن الاتفاق العالمي الجديد الذي يضمن أن تدفع الشركات الكبيرة ضريبة بنسبة 15 في المئة كحد أدنى يمكن أن يجعل الشركة تدفع المزيد من الضرائب.وقال نيك كليج، نائب رئيس شركة فيسبوك للشؤون العالمية، في بيان «لوقت طويل، دعت فيسبوك إلى إصلاح قواعد الضريبة العالمية، وندرك أن هذا يمكن أن يعني (بالنسبة لنا) دفع ضرائب أكثر، وفي أماكن مختلفة». ومضى قائلا «يحتاج النظام الضريبي إلى أن يحظى بالثقة العامة في حين يحقق للشركات الاستقرار. نحن سعداء بأن نرى توافقا دوليا» في هذا المجال. وأعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في وقت سابق اليوم الجمعة، أن اتفاقاً عالمياً تم التوصل إليه لضمان دفع الشركات الكبرى حدا أدنى من الضرائب يبلغ نسبته 15 بالمئة. وقالت المنظمة إن الاتفاق يجعل من الصعب على تلك الشركات تجنب دفع الضرائب، مشيرة إلى أن 136 دولة وافقت عليه. وأضافت المنظمة أن أربع دول هي: كينيا ونيجيريا وباكستان وسريلانكا لم تنضم بعد للاتفاق.