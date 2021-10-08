علق الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الجمعة، على اتفاق عالمي جديد يضمن أن تدفع الشركات الكبيرة ضريبة بحد أدنى بنسبة 15 في المئة. ورحب بايدن بالاتفاق وقال إنه سيساعد الأسر العاملة في الولايات المتحدة. وأوضح الرئيس الأميركي الذي ساند الفكرة بقوة "على مدى عقود، دفع العمال الأميركيون ودافعو الضرائب ثمن نظام ضريبي كافأ الشركات متعددة الجنسيات عن نقل الوظائف والأرباح إلى الخارج". ومضى قائلا "هذا السباق إلى القاع لم يضر العمال الأميركيين فحسب بل وضع كثيرين من حلفائنا في تنافس على الضرر كذلك". وأعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في وقت سابق اليوم الجمعة، أن اتفاقاً عالمياً تم التوصل إليه لضمان دفع الشركات الكبرى حدا أدنى من الضرائب يبلغ نسبته 15 بالمئة. وقالت المنظمة، إن الاتفاق يجعل من الصعب على تلك الشركات تجنب دفع الضرائب، مشيرة إلى أن 136 دولة وافقت عليه. وأضافت المنظمة أن أربع دول هي: كينيا ونيجيريا وباكستان وسريلانكا لم تنضم بعد للاتفاق.