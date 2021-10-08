أوقفت دورية من مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، اليوم الجمعة، شخصاً لمشاركته مع تنظيم "داعش" الإرهابي في معارك في لبنان. وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني إن الرجل، الذي يحمل الجنسية السورية، اعتقل في بلدة عرسال، "لمشاركته إلى جانب تنظيم داعش الإرهابي في معارك عرسال والقاع ورأس بعلبك، ولإقدامه مع عدد من الإرهابيين على استهداف آلية عسكرية تابعة للجيش". ونتج عن الهجوم مقتل وإصابة عدد من العسكريين اللبنانيين. وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص، بحسب البيان. يذكر أن الجيش اللبناني كان قد أعلن تحرير جرود لبنان الشرقية من الإرهابيين في نهاية أغسطس عام 2017.