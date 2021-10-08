سنغافورة تسجل أعلى إصابات يومية بكورونا منذ بداية الجائحة

عامل في مختبر

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سجلت وزارة الصحة في سنغافورة، اليوم الجمعة، أكبر عدد من الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد منذ بداية الجائحة.

وأحصت الوزارة 3590 إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 الناجم عن العدوى بالفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة.

كما سجلت ست وفيات جديدة.

نتجت زيادة الإصابات اليومية عن تخفيف بعض القيود التي كانت فرضت لكبح تفشي الفيروس.

ودفعت الزيادة في الإصابات اليومية، في الآونة الأخيرة، سنغافورة إلى تعليق المزيد من إجراءات فتح الاقتصاد. كما شددت القيود، منذ الأسبوع الماضي، حيث جعلت سقف التجمعات الاجتماعية شخصين وجعلت العمل من المنزل الاختيار الأول.

وطعمت سنغافورة أكثر من 80 في المئة من سكانها ضد الفيروس.

المصدر: رويترز