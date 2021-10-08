نقلت وكالة "إنترفاكس" للأنباء عن وزارة الخارجية الروسية قولها، اليوم الجمعة، إن روسيا تتهم ثلاثة من موظفي السفارة الأميركية في موسكو بأنهم سرقوا أشياء من رجل روسي. وقالت وزارة الخارجية الروسية إن روسيا "أرسلت مذكرة إلى سفارة الولايات المتحدة تطلب فيها رفع الحصانة الدبلوماسية عن ثلاثة من موظفي البعثة الأميركية لمحاكمتهم". ويشتبه في أن هؤلاء الموظفين "سرقوا أغراضا شخصية من مواطن روسي". وأشارت الوزارة إلى أنه في حال رفض السفارة الأميركية الاستجابة لهذا الطلب، فإن هؤلاء الأشخاص "يجب أن يغادروا روسيا على الفور". وقالت شرطة موسكو لوكالة "تاس" للأنباء، في وقت سابق اليوم، إنها تلقت شكوى بشأن سرقة حقيبة ظهر في مقهى في العاصمة الروسية، مضيفة أن كاميرات المراقبة التابعة للمؤسسة صورت ثلاثة عناصر في مشاة البحرية الأميركية موظفين في السفارة الأميركية في روسيا، تراوح أعمارهم بين 21 و26 عاما، مع الغرض المسروق. ويقدر الضرر، الذي لحق بصاحب حقيبة الظهر، بحوالى 15 ألف روبل (180 يورو تقريبا)، بحسب المصدر نفسه. وفتح تحقيق في السرقة التي تبلغ عقوبتها القصوى السجن خمس سنوات بحسب القانون الروسي.