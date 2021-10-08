55 قتيلا بهجوم انتحاري في مدينة قندوز الأفغانية

آثار التفجير الانتحاري في مدينة قندوز

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قتل 55 شخصا على الأقل في هجوم انتحاري استهدف مسجدا في مدينة قندوز الواقعة في شمال شرق أفغانستان اليوم الجمعة، بحسب مسؤول في حركة طالبان.

وهذا أعنف هجوم منذ مغادرة القوات الأميركية البلاد.

وقال مطيع الله روحاني، المسؤول المحلي في طالبان في قندوز، إن التفجير الدامي كان هجوما انتحاريا.

ولم تعلن أي جهة بعد عن مسؤوليتها عنه.

وأفاد طبيب في مستشفى قندوز المركزي وكالة فرانس برس، طالبًا عدم الكشف عن اسمه "حتى الآن، تسلمنا 35 جثة وأكثر من 50 جريحا".

ووصف زلماي ألوكزاي، وهو رجل أعمال محلي هرع إلى مستشفى قندوز للتبرع بالدم، مشاهد مروعة.

وروى أن "سيارات الإسعاف كانت عائدة إلى مكان الحادث لنقل القتلى".

وقال عامل إغاثة في مستشفى في المدينة إن هناك مخاوف من ارتفاع حصيلة القتلى.

وأضاف "مئات الأشخاص يتجمعون عند البوابة الرئيسية للمستشفى ويبكون أقاربهم".

المصدر: آ ف ب