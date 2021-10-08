أخبار سارة بشأن وضع كورونا حول العالم

ممرضة تعالج مريضا مصابا بكورونا

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تراجع وباء كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد هذا الأسبوع في كل أنحاء العالم وهو مستمر في الانخفاض الذي بدأه منذ شهر ونصف شهر.

في ما يأتي التطورات الأسبوعية للوباء بالاستناد إلى قاعدة بيانات: - أكثر من 400 ألف إصابة يومية

مع تسجيل 422,400 إصابة يومية في العالم هذا الأسبوع، انخفض المؤشر بشكل ملحوظ (-7 في المئة مقارنة بالأسبوع السابق) بحسب تقرير يستند إلى بيانات رسمية، حتى أمس الخميس.والجائحة، التي كانت تستعر في بداية الصيف مدفوعة بالمتحورة "دلتا" شديدة العدوى، آخذة في الانخفاض منذ نهاية أغسطس الماضي. - انخفاض في معظم المناطق

هذا الأسبوع، شهدت معظم مناطق العالم تحسنا في الوضع الوبائي: انخفاض 32 في المئة في الحالات في أفريقيا و20 في المئة في آسيا و15 في المئة في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي و11 في المئة في الولايات المتحدة وكندا و10 في المئة في الشرق الأوسط.وأوروبا (+7 في المئة) وأوقيانيا (+13 في المئة) هما المنطقتان الوحيدتان اللتان تدهور الوضع فيهما هذا الأسبوع. - التسارع الأقوى

رغم أنها واحدة من أكثر الدول تطعيما لسكانها، فإن سنغافورة هي البلد الذي تسارع فيه الوباء أكثر من غيره (+80 في المئة، 3300 إصابة جديدة يوميا)، ومن البلدان التي سجلت ما لا يقل عن ألف إصابة يومية خلال الأسبوع المنصرم.وسجّل التسارع الأقوى هذا الأسبوع في دول في شرق أوروبا وهي بولندا (+59 في المئة، 1400 إصابة) ولاتفيا (+48 في المئة، 1200) وأوكرانيا (+40 في المئة، 10600) ورومانيا (+40) في المئة، 12100) وسلوفاكيا (+28 في المئة، 1200). ودول شرق أوروبا هي أقل تطعيما لسكانها على الصعيد العالمي من الدول الموجودة في غربها. - التراجع الأقوى

في المقابل، سجلت اليابان (-48 في المئة، 1200 إصابة جديدة يوميا) أقوى انخفاض هذا الأسبوع متقدمة على فيتنام (-42 في المئة، 5200) والمغرب (-40 في المئة، 700) وبنجلادش (-35 في المئة، 700) وجنوب أفريقيا (-33 في المئة، 1000). أعلى عدد إصابات

ما زالت الولايات المتحدة، إلى حد بعيد، الدولة التي تسجل أعلى عدد من الإصابات الجديدة بالأرقام المطلقة هذا الأسبوع (100,700 إصابة يومية، -11 في المئة) متقدمة على المملكة المتحدة (34,200، -1 في المئة).أما بالنسبة إلى عدد السكان، فإن صربيا هي التي سجلت أعلى عدد من الإصابات الجديدة هذا الأسبوع (644 لكل 100 ألف نسمة) متقدمة على منغوليا (463) ورومانيا (440). - وفيات

وسجلت الولايات المتحدة أعلى حصيلة يومية للوفيات، 1782 وفاة يومية هذا الأسبوع، متقدمة على روسيا (899) والمكسيك (517).على الصعيد العالمي، تستمر الوفيات اليومية في الانخفاض أيضا (7185 في اليوم، -7 في المئة). - حملة سريعة في كوبا

والدول الأسرع في حملات التطعيم ضد فيروس كورونا تقع بشكل رئيسي في أميركا اللاتينية وآسيا وأوقيانيا.وتصدّرت كوبا لائحة تلك البلدان هذا الأسبوع، مع تقديمها جرعات إلى 1,37 في المئة من سكانها يوميا. وتليها، من البلدان التي يزيد عدد سكانها عن مليون نسمة، نيوزيلندا (1,19 في المئة) وكوريا الجنوبية (1,12 في المئة) وأستراليا (1,05 في المئة) والبيرو وفيتنام (1,03 في المئة لكل منهما) وتايوان (1 في المئة).

وحتى الآن، أكثر الدول تطعيما لسكانها هي الإمارات العربية المتحدة والبرتغال اللتان حصّنتا 85 في المئة من السكان بشكل كامل، تليهما إسبانيا (78 في المئة) وسنغافورة (77 في المئة) والدنمارك وأوروغواي (75 في المئة لكل منهما) وإيرلندا (74 في المئة) وبلجيكا وكندا وفرنسا وإيطاليا (73 في المئة).

المصدر: آ ف ب