روسيا تسجل أعلى حصيلة وفيات بـ"كورونا" منذ بداية الجائحة

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سجلت روسيا ارتفاعا قياسيا وزيادة غير مسبوقة جديدة في عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا بواقع 936 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية في أعلى حصيلة يومية منذ بداية الجائحة ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 214 ألفا و485 حالة وفاة. وقال مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس إن عدد الاصابات اليومية شهد انخفاضا بتسجيل 27246 إصابة جديدة خلال آخر 24 ساعة مقارنة بيوم أمس 27550 إصابة ليصبح إجمالي عدد الحالات سبعة ملايين و717 ألفا و356 إصابة، وتماثل 20566 مريضا للشفاء منذ أمس، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين ستة ملايين و819 ألفا و796 شخصا.

المصدر: وام