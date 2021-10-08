منح نوبل للسلام لصحفيين من الفلبين وروسيا
فازت الصحفية الفلبينية ماريا ريسا والصحفي الروسي دميتري موراتوف، اليوم الجمعة، بجائزة نوبل للسلام 2021.
وقالت رئيسة لجنة نوبل النرويجية بيريت رايس-أندرسن في مؤتمر صحفي إن الصحفية الفلبينية ماريا ريسا والصحفي الروسي دميتري موراتوف حصلا على الجائزة "لنضالهما الشجاع".
وأضافت "وهما من ناحية أخرى يمثلان جميع الصحفيين الذين يدافعون عن هذه المُثُل".
وهذه هي المرة الأولى التي يحصل فيها صحفيون على الجائزة منذ أن فاز بها الألماني كارل فون أوسيتسكي عام 1935.
وستمنح جائزة نوبل للسلام في العاشر من ديسمبر، في ذكرى وفاة رجل الصناعة السويدي ألفريد نوبل الذي أسس الجوائز المرموقة في وصيته عام 1895.
المصدر: وكالات