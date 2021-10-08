أكثر من 30 جريحاً في زلزال طوكيو

من طوكيو

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أعلنت إدارة الكوارث اليابانية، اليوم الجمعة، أن أكثر من 30 شخصاً جرحوا في الزلزال الذي ضرب منطقة طوكيو مساء الخميس، وقدرت وكالة الأرصاد الجوية في البلاد قوته ب6,1 درجة. من جهته، قدر المعهد الأميركي للجيوفيزياء شدة الزلزال ب5,9 درجة على مقياس ريشتر. وهز الزلزال الذي شعر به سكان جزء كبير من شرق اليابان المباني، وأطلقت أجهزة الإنذار على هواتف السكان بهدف منحهم الوقت للوصول إلى أماكن آمنة. وقالت الوكالة إن مركز الزلزال الذي حدث في الساعة 22,41 (13,41 ت غ) يقع على عمق 80 كيلومترا في مقاطعة تشيبا (شرق طوكيو). وقدر المعهد الأميركي عمقه ب61 كيلومترا. وأعلنت وكالة إدارة الكوارث والحرائق صباح الجمعة أن 32 شخصا جرحوا معظمهم إصاباتهم طفيفة. وأضافت أنه تم الإبلاغ عن حرائق في مبنى ومصفتين، لكن تم احتواؤها. وتم تعليق حركة القطارات المحلية وكذلك القطارات عالية السرعة على الفور كإجراء احترازي. وصباح الجمعة ما زال يسجل بعض التأخير في محطة شيناجاوا في طوكيو. وتجري عمليات فحص في محطات الطاقة النووية، حيث لم يتم الإبلاغ عن أي خلل على الفور. وكتب رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا الذي انتخبه البرلمان الاثنين، في تغريدة على تويتر «يرجى اتخاذ إجراءات لحماية حياتكم ومتابعة آخر المعلومات» بشأن الزلزال. وتقع اليابان في المحيط الهادئ على «حزام النار»، وهو قوس من النشاط الزلزالي المكثف يمتد عبر جنوب شرق آسيا وحوض المحيط الهادئ. وهي تطبق معايير بناء صارمة بحيث تكون مبانيها قادرة على تحمل الاهتزازات القوية.

المصدر: آ ف ب