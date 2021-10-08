كشفت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، عن خطة بقيمة 8 مليارات دولار، تهدف للقضاء على جائحة كورونا، من خلال الحصول على 11 مليار جرعة من اللقاحات على الأقل وتوزيعها في كل أنحاء العالم.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الخميس في مؤتمر صحافي مشترك مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، يمكننا الوصول إلى أربعين بالمائة من السكان في جميع البلدان بحلول نهاية العام - إذا تمكنا من تخصيص نحو ثمانية مليارات دولار لضمان توزيع عادل".
وقال تيدروس إن "تحقيق هذه الأهداف يتطلب 11 مليار جرعة من اللقاحات على الأقل"، مؤكدا أن "هذه ليست قضية إمدادات بل مسألة توزيع".
وأوضح أنه "بحلول نهاية سبتمبر تم فعليا إعطاء حوالى 6,5 مليارات جرعة في جميع أنحاء العالم".
وأضاف "مع وصول الإنتاج العالمي للقاحات إلى حوالى 1,5 مليار جرعة شهريا، تبدو الإمدادات كافية لتحقيق أهدافنا شرط أن يتم توزيعها بشكل عادل".
وأشار تيدروس إلى أن منظمة الصحة العالمية تبنت للتو تعريفا لما يُعرف ب"كوفيد الطويل"، ومن أكثر أعراضه شيوعًا التعب وضيق التنفس والخلل الإدراكي.
وأوضح أنه بحسب هذا التعريف، يفترض أن تستمر هذه العوارض شهرين على الأقل ولا يمكن تفسيرها بأي شيء آخر.