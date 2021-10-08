جوتيريش يدعو لتوزيع عادل للقاحات لمنع ظهور متحورات خطيرة

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دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إلى توزيع عادل للقاحات المضادة لفيروس كورونا لمنع ظهور متحورات قد تكون خطيرة. وقال جوتيريش في مؤتمر صحافي مشترك مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن عدم المساواة في الحصول على اللقاحات "هو أفضل حليف لوباء كوفيد-19". وأضاف أن ذلك "يسمح للنسخ المتحورة بالتطور بحرية مما يؤدي إلى وفاة ملايين آخرين وإطالة أمد الانكماش الاقتصادي"، مؤكدا أن "عدم تأمين توزيع عادل للقاحات ليس فقط مسألة لا أخلاقية، بل تنم عن غباء أيضا". وكانت منظمة الصحة العالمية طلبت خلال العام الجاري أن تؤمن كل دولة تلقيح عشرة بالمئة من سكانها بحلول نهاية سبتمبر. وقال تيدروس إن "56 دولة أخفقت في تحقيق ذلك، لكن لم يكن ذلك بسبب خطأ من جانبها" بل بسبب نقص اللقاحات. وترغب منظمة الصحة العالمية حاليا في تلقيح أربعين بالمئة من سكان كل بلد بحلول نهاية العام وسبعين بالمئة بحلول منتصف 2022. وقال تيدروس إن "تحقيق هذه الأهداف يتطلب 11 مليار جرعة من اللقاحات على الأقل"، مؤكدا أن "هذه ليست قضية إمدادات بل مسألة توزيع".

المصدر: آ ف ب