إقبال كبير على "الاقتراع الخاص" في العراق

أفراد من الجيش العراقي يدلون بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية

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أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الجمعة، أن العملية الانتخابية الخاصة بالتصويت الخاص تجري بانسيابية وسلاسة عاليين، فيما أشار إلى متابعة القائد العام للقوات المسلحة بسير إجرائها. وقال رسول لوكالة الأنباء العراقية (واع) أن "هناك إقبالاً وتوافداً كبيرين على مراكز الاقتراع من قبل منتسبي الأجهزة الامنية للإدلاء بأصواتهم في العرس الانتخابي". وأضاف أن "القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي يتابع بشكل مباشر عملية التصويت الخاص"، مشيراً إلى أن "هناك غرف عمليات في قيادة العمليات المشتركة وقيادة عمليات بغداد، وأن رئيس الوزراء يطلع بشكل مباشر لأدق التفاصيل". وفتحت مراكز الاقتراع الخاص للانتخابات في مختلف المدن العراقية صباح اليوم أبوابها أمام الناخبين المؤهلين للتصويت، حيث تشارك القوات الأمنية بمختلف فروعها، وذلك قبل 48 ساعة من بدء التصويت العام، الأحد القادم. ويشارك نزلاء السجون والنازحين في عملية التصويت لاختيار برلمان جديد بعد حل البرلمان السابق نفسه في السابع من أكتوبر الجاري. وفتحت المراكز الانتخابية في أرجاء البلاد أبوابها في الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي(0400 بتوقيت جرينتش) حيث توافدت مجاميع من القوات المسلحة العراقية والأجهزة الأمنية إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم يتقدمهم كبار القادة والضباط. وبحسب بيانات للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق فإن مليوناً و75 ألفا و 727 من أبناء الجيش العراقي وقوات الشرطة والأجهزة الأمنية سيدلون بأصواتهم في عملية التصويت الخاص في 595 مركزا انتخابيا تضم 2584 محطة اقتراع. فيما سيدلي 120 ألفا و126 من النازحين بأصواتهم في 86 مركزا انتخابيا تضم 309 محطات اقتراع. وسيدلي 671 من السجناء المودعين في الدوائر الإصلاحية بأصواتهم في 6 محطات انتخابية موزعة على محافظات بغداد والسليمانية وميسان وواسط والبصرة. ومن المقرر أن تنتهي عملية التصويت الخاص في الساعة السادسة من مساء اليوم حيث ستغلق صناديق الاقتراع إلكترونياً، وبالتالي عدم السماح بتمديد التصويت لوقت إضافي. ويتيح النظام الانتخابي للتصويت الخاص السماح للناخبين بانتخاب مرشحيهم كلا بحسب مدنهم ومحافظاتهم على الرغم من انتشارهم في محافظات أخرى.

المصدر: وكالات