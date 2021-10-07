ميركل في زيارة وداعية إلى روما

الفاتيكان (وكالات)

استقبل البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في لقاء خاص، في إطار زيارتها الأخيرة بصفتها مستشارة إلى روما، حيث التقت أيضاً رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي.

والتقت المستشارة، خصوصاً هانس زولنر الخبير الأساسي في الفاتيكان، في مقر المجلة اليسوعية «لا سيفيلتا كاتوليكا». كما زارت كاتدرائية القديس بطرس.

والتقت ميركل رئيس الوزراء ماريو دراغي، الذي عملت معه سنوات طويلة، حين كان على رأس البنك المركزي الأوروبي.

وبعد 16 عاماً في السلطة، تستعد المستشارة لترك منصبها.