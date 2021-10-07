«الناتو» يستعرض وثيقته الاستراتيجية ويحذر من الانقسام

بروكسل (وكالات)

اجتمع مستشارو الأمن القومي من جميع دول الحلف الأطلسي «الناتو» في بروكسل لاستعراض التقدم المحرز في المجالات الرئيسة، بما في ذلك تعزيز الردع والدفاع والابتكار التكنولوجي والاستجابة لتغير المناخ.

وقال ينس ستولتنبرج الأمين العام لـ«الناتو» بعد الاجتماع: «إن اللقاء كان خطوة مهمة نحو قمة الحلف في مدريد العام المقبل، حيث سيواصل الناتو تكثيفه العسكري والسياسي».

وأضاف ستولتنبرج: إن مستشاري الأمن القومي ناقشوا الوثيقة الاستراتيجية الرئيسة الرسمية المقبلة للحلف، أو «المفهوم الاستراتيجي» التي ستعتمد في مؤتمر القمة.

وفيما يتعلق باتفاق «أوكوس» الأخير بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأستراليا، الذي أدى إلى خلافات بين بعض الحلفاء، شدد الأمين العام لـ«الناتو» على الحاجة إلى التماسك بشأن الأهداف الاستراتيجية للحلف.

وحذّر الأمين من أن الخلاف بين باريس وواشنطن، الناجم عن الشراكة الاستراتيجية التي توصلت إليها الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا، يجب ألا يسبب انقساماً في الحلف.