عشرات الجرحى في تصادم قطارين في تونس

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نقلت وسائل إعلام تونسية، الخميس، أن 30 شخصا على الأقل أصيبوا في اصطدام قطارين في جنوب العاصمة التونسية مساء اليوم الخميس.

وأضافت التقارير الصحفية أن المصابين نقلوا إلى مستشفيين دون ذكر مزيد من التفاصيل.

المصدر: رويترز