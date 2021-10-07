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عشرات الجرحى في تصادم قطارين في تونس
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نقلت وسائل إعلام تونسية، الخميس، أن 30 شخصا على الأقل أصيبوا في اصطدام قطارين في جنوب العاصمة التونسية مساء اليوم الخميس.
وأضافت التقارير الصحفية أن المصابين نقلوا إلى مستشفيين دون ذكر مزيد من التفاصيل.
المصدر: رويترز
تونس
قطار
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الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
بودكاست
إنفوجراف
مواقيت الصلاة
الفجر:4:12
الظهر:11:44
العصر:3:14
المغرب:5:53
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