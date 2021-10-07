توافق صيني أميركي على عودة العلاقات إلى مسارها الطبيعي

بكين (وكالات)

اتفقت الصين والولايات المتحدة على اتخاذ إجراءات والعمل معاً لإعادة العلاقات الثنائية إلى المسار الصحيح للتنمية السليمة والمطردة، خلال الجولة الأخيرة من المحادثات الرئيسية في زيورخ بسويسرا. وخلال المحادثات، جرى التوصل إلى التوافق بين يانغ جيتشي، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، ومستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، حيث تبادل الجانبان، بشكل موسع، وجهات النظر حول العلاقات بين البلدين، فضلاً عن القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

ووُصف الاجتماع بأنه بناء ويساعد على تعزيز التفاهم المتبادل. وقال يانغ جيتشي: «عندما تتعاون الصين والولايات المتحدة، سيستفيد البَلدان وبقية العالم، لكن عندما يكونان في مواجهة، فإنهما والعالم سيعانون بشكل خطير».

إلى ذلك، قال مسؤول كبير في البيت الأبيض: إن الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الصيني تشي جين بينغ يعتزمان عقد لقاء «افتراضي» قبل نهاية السنة الحالية.

وأشار المسؤول، في تصريح لصحافيين طالباً عدم الكشف عن هويته، إلى «وجود اتفاق مبدئي» على عقد «لقاء ثنائي افتراضي»، مضيفاً: «إن الرئيس بايدن أعرب عن رغبته برؤية نظيره الصيني، وهو أمر لم يحصل منذ سنوات، ونتوقع أن يتمكنا من إجراء اللقاء، حتى ولو كان افتراضياً».