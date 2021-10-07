الكاظمي للعراقيين: اصنعوا التغيير في الانتخابات

هدى جاسم، وكالات (بغداد)

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أمس، أن الانتخابات البرلمانية المقبلة مسار وطني لحماية وبناء العراق. وكتب الكاظمي، في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أنهى مجلس النواب فترته النيابية، تمهيداً لإجراء الانتخابات العامة البرلمانية يوم الأحد المقبل». ‏وقال: «شعبنا على امتداد الوطن الغالي، الانتخابات هي المسار الوطني لإنتاج مجلس نواب جديد، ولحماية وطننا وبناء الدولة». ‏وخاطب الكاظمي العراقيين قائلاً: «اختاروا من يمثلكم بحرية وعلى أساس قيم العراق الوطنية، واصنعوا التغيير بإرادتكم».

ويدلي مليون و196 ألف ناخب عراقي، اليوم، بأصواتهم في التصويت الخاص، الذي سيشمل وفقاً للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، كلاً من وزارة الداخلية ووزارة الدفاع وجهاز مكافحة الإرهاب ووزارة داخلية إقليم كردستان ووزارة البيشمركة والنازحين، إضافة إلى نزلاء السجون العراقية، بينما ينطلق الاقتراع العام بعد غد الأحد.

إلى ذلك، أفادت فيولا فون كرامون، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لرصد الانتخابات البرلمانية العراقية، بأن البعثة ستراقب عملية التصويت الخاص والعام للانتخابات البرلمانية. وقالت في بيان: «نحن موجودون هنا بناء على دعوة من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، وتفويضنا هو رصد العملية الانتخابية، وتقديم تقرير عنها، ونحن مستقلون لا نتدخل أو نشرف على الانتخابات».

وأضافت: «سنراقب التصويت الخاص والتصويت العام، وسيتم نشر حوالي 90 راصداً، ويشمل وفدنا أعضاء في البرلمان الأوروبي ودبلوماسيين من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وكندا والنرويج»، مشيراً إلى أنهم سيقدمون يوم الثلاثاء المقبل تقريراً أولياً عن الانتخابات.

وأوضحت أنه سيجري تقديم التقرير النهائي بعد حوالي شهرين، متضمناً توصيات لتطوير الانتخابات المستقبلية في العراق.

من جانبه، رحب رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، أمس، بالدعم الدولي للانتخابات التشريعية العراقية المبكرة، معبراً عن الاستعداد لتقديم التسهيلات للمراقبين الدوليين خلال سير الانتخابات في الإقليم.

ونقل بيان حكومي عن بارزاني قوله: «أرحب بشدة بالدعم الذي يقدمه أصدقاؤنا وشركاؤنا الدوليون لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية، ولا سيما إرسالهم متابعين ومراقبين دوليين من خلال بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) والاتحاد الأوروبي وغيرهما لتقديم المساعدة إلى العراق».

وأضاف: إن حكومة إقليم كردستان ستضمن الحرية التامة للفرق الدولية، كما تشجعها على إجراء مراقبة كافية في أرجاء البلاد، بما في ذلك المناطق المتنازع عليها، خصوصاً أن هذا الدعم حاسم لنزاهة العملية الانتخابية برمتها. وتابع: «من المهم أن يتمكن المرشحون من تنظيم حملاتهم الانتخابية بحرية».