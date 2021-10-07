ألمانيا والدنمارك تعيدان 37 طفلاً و11 امرأة من سوريا

دمشق (وكالات)

أعادت ألمانيا من سوريا 8 نساء يُزعم أنهن عضوات في تنظيم «داعش» الإرهابي و23 قاصراً في عملية مشتركة مع الدنمارك، البلد الأصلي لـ 3 نساء أخريات و14 طفلاً تمت إعادتهم أيضاً إلى بلادهم. وقال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، في بيان صدر أمس: «أنا سعيد لأننا تمكنا من إعادة 23 قاصراً آخرين وأمهاتهم من مخيم روج في شمال شرق سوريا، القصر ليسوا مسؤولين عن هذا الوضع». وأضاف أنه «من الصواب القيام بكل ما هو ممكن لضمان حياة آمنة ومواتية لهؤلاء الأطفال»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الأمهات اللواتي تم اعتقالهن في أغلب الأحيان بمجرد وصولهن إلى ألمانيا، سيتعين عليهن تحمل المسؤولية عن أفعالهن أمام العدالة.