الأمم المتحدة تطالب بوضع خطة شاملة لانسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

طالب مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش أعضاء اللجنة العسكرية «5+5» بضرورة وضع خطة شاملة لانسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد.

وجرى ذلك خلال اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة في جنيف أمس، لمناقشة وضع خطة عمل شاملة لانسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.

وقال كوبيش خلال الاجتماع مخاطباً أعضاء اللجنة العسكرية الليبية: إن «المهمة أكبر من الجوانب العسكرية والأمنية، ولها تأثير مباشر على مجمل التطورات في البلاد، لاستعادة البلاد سيادتها واستقرارها وأمنها ووحدتها».

إلى ذلك، بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، أمس، مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء، المستشار محمد الحافي، الملفات التي تتعلق بالاستعداد للعملية الانتخابية، وما يصاحبها من إجراءات قضائية وقانونية، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات المهمة الأخرى.

وأكد المنفي خلال اللقاء على أهمية التواصل مع السلطات القضائية، من أجل المساهمة في عبور هذه المرحلة المهمة من تاريخ ليبيا، مشدداً أنه لا خيار أمام الليبيين إلا إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مشيراً إلى أن المجلس الرئاسي، سيستمر في الدفع باتجاه تنفيذ مهامه المناطة به، وفي مقدمتها المصالحة الوطنية الشاملة، وإقامة الاستحقاق الانتخابي في موعده المحدد.

وعبر المنفي عن شكره وتقديره للمؤسسة القضائية التي ظلت موحدة ولم تنقسم رغم الظروف العصيبة التي مرَّت بها البلاد.

من جهته، أعلن رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار محمد الحافي، دعمه للمجلس الرئاسي وجهوده من أجل إنجاز الاستحقاقات المحددة في خريطة الطريق المتفق عليها.

كما عبر عن تقديره للعمل الكبير الذي قام به المجلس الرئاسي، في توحيد مؤسسات الدولة وجمع الفرقاء وإنهاء الانقسام، والمحافظة على تثبيت وقف إطلاق النار وفتح الطريق الساحلي، والمساهمة في إطلاق سراح عدد من السجناء الذين استوفوا مدة محكوميتهم.