غارات جوية تستهدف أوكار «الشباب» جنوبي الصومال

مقديشو (وكالات)

استهدفت غارة جوية يعتقد أنها أميركية، أمس، قواعد لمسلحي حركة «الشباب» الموالية لتنظيم «القاعدة» الإرهابي في محافظة «غدو» جنوبي الصومال.

وقال الجيش الصومالي، في بيان، إن قصفًا جديدًا وقع في محافظة «غدو» مستهدفاً مسلحين ومواقع لحركة «الشباب» الإرهابية.

وذكر حساب الجيش عبر موقع «تويتر»، أن التفجيرات دمرت 4 قواعد لـ«الشباب» بالمواقع التي استهدفت الحركة الإرهابية، وأوضح أن القصف أسفر عن خسائر فادحة في صفوف «الشباب»، من دون تقديم تفاصيل أكثر. ولم يصدر أي تعقيب من الحركة الإرهابية حول القصف والخسائر الناجمة عنه.

يذكر أن معظم الغارات التي استهدفت حركة «الشباب» نفذتها القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا «أفريكوم»، والتي لم تعلق بدورها بعد على الضربة الجوية الجديدة.