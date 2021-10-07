«حقوق الإنسان» يوجه ضربة موجعة لـ«الحوثي» وينتصر لـ«التحالف»

أحمد عاطف (القاهرة)

سجل تحالف دعم الشرعية في اليمن انتصاراً كبيراً في مجلس حقوق الإنسان التابع الأمم المتحدة بعد رفض مشروع قرار قدمته الدول الأوروبية لتمديد ولاية فريق الخبراء الدوليين والإقليميين المعنيين بالانتهاكات في اليمن.

وأكدت المجموعة العربية والخليجية أمام المجلس في توضيح رفضها لمشروع القرار لأنه يشجع الحوثيين على الاستمرار في انقلابهم على الشرعية وخاصة أن التقارير التي قدمها فريق الخبراء للمجلس في الدورات السابقة لم تكن تتمتع بالحياد.

وقال خبيران في مجال حقوق الإنسان، إن موافقة المجلس الدولي لحقوق الإنسان على إنهاء تفويض فريق المحققين في اليمن تعد انتصاراً للإرادة العربية ولوجهة النظر التي تساند الشعب اليمني في معركة استقلاله الوطني.

وأضاف الخبيران لـ«الاتحاد» أن هذا الفريق كان منحازاً وبشكل صارخ للجماعات والميليشيات الإرهابية المسلحة في اليمن، وكذلك غض الطرف عن التجاوزات والانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي الإرهابية بحق اليمن.

وجاء التصويت، الذي جرى أمس، في المجلس المكون من 47 دولة ومقره جنيف، باعتراض 21 دولة على مشروع القرار الذي قدمته هولندا، بينما أيدته 18 دولة، وامتنعت 7 دول عن التصويت بغياب أوكرانيا.

من جانبه، وصف عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري سعيد عبدالحافظ القرار الذي تم التصويت عليه أمس، بأنه «انتصار لتحالف دعم الشرعية في اليمن، لافتاً إلى أنه كان واضحاً أن بعض المنظمات الدولية ذات الأجندات التي تعبر عن مصالح بعض الدول وليس مصالح الشعب اليمني كانت تساند فريق عمل الخبراء وتدعم تقاريره المنحازة التي ساوت بين الدولة الوطنية ومؤسساتها وبين ميليشيات إرهابية مسلحة استولت على السلطة بقوة السلاح ورفعت السلاح في وجه الشعب اليمني».

وأكد سعيد في تصريحات لـ«الاتحاد» أن هذه المنظمات مارست ضغوطاً مكثفة خلال الأيام السابقة للتصويت لعدم إلغاء التجديد لبعثة الخبراء في اليمن، كاشفاً أن هذا الفريق على مدار ولايته في الـ4 سنوات الماضية كان انحيازه بشكل مبالغ للجماعات والميليشيات المسلحة في اليمن وغض الطرف عن التجاوزات والانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي بحق اليمن، والتي تمثلت في هدم المنشآت التعليمية والمستشفيات ومنع المساعدات الإنسانية وغيها من الجرائم التي ترتقي إلى جرائم الحرب.

وفي 14 سبتمبر 2021، رفضت الصين والمجموعة العربية بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تقرير فريق الخبراء الدوليين بشأن اليمن، الذي أيدته المجموعة الأوروبية وأميركا، مشددةً على ضرورة إنهاء حالة الإفلات من العقاب، لاسيما أن التقرير الذي أصدره الفريق، انحاز بشكل كبير للميليشيات الحوثية، واتهم دولاً عربية وأحزاباً يمنية بـ«ارتكاب جرائم حرب»، وأطلق لقب «قائد الثورة» على الإرهابي «عبدالملك الحوثي».

إلى ذلك، قال الخبير الأمني والحقوقي اليمني علي محمد أبوياسر، إن هذا القرار إيجابي للغاية ويخدم القضية اليمنية ضد المشروع الحوثي الموالي لإيران، لافتاً إلى أنه يعد تبريئاً لذمة تحالف دعم الشرعية من مزاعم تورطه في أي انتهاكات في اليمن.

وأضاف أبوياسر لـ«الاتحاد» أن رفض تمديد ولاية فريق الخبراء يعد كشفاً للعلاقات المشبوهة بين بعض المنظمات الموالية للحوثي في الغرب لاسيما مع ارتكابه جرائم حرب ضد الشعب اليمني، آملاً أنه إذا كان هناك فريق آخر أو مندوبون آخرون من منظمات دولية لليمن أن يعملوا بمهنية وبشكل متخصص.

وفي سبتمبر 2019، أصدر فريق الخبراء ادعاءات واتهامات ضد تحالف دعم الشرعية، معتمداً على معلومات مضللة قدمتها أطراف مجهولة ولم يتم التحقق منها، وكذلك استند الفريق إلى معلومات واردة من تقارير عدد من المنظمات غير الحكومية، والتي لم توثّق تلك المعلومات ولم تتأكد من صحتها قبل نشرها.

وجاء ذلك التقرير بعد تقرير آخر للفريق الأممي في عام 2018 الذي افتقر هو الآخر إلى الحيادية والموضوعية، في وقت كان التحالف فيه يقدم مساعدات لأبناء اليمن.

وأمس الأول، قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن استمرار تعامي المجتمع الدولي عن المجازر التي ترتكبها ميليشيات الحوثي الإرهابية بحق المدنيين في مأرب، يؤكد انتهاجه سياسة الكيل بمكيالين.

وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، أن الموقف الدولي المتخاذل إزاء ما يتعرض لهُ المدنيون من جرائم إبادة جماعية يعطي إشارات سلبية للميليشيات للاستمرار في جرائمها وانتهاكاتها التي يذهب ضحيتها الأبرياء من النساء والأطفال.

وتابع أن المجتمع الدولي مارس ضغوطاً على الحكومة اليمنية لوقف العمليات العسكرية باتجاه صنعاء بعد تقدم الجيش اليمني في مديرية نهم بحجة المخاطر على المدنيين والكثافة السكانية، وتفاقم الأوضاع الإنسانية‏.

وفي سبتمبر الماضي، كشف تقرير يمني صادر عن لجنة حقوقية مدعومة من الأمم المتحدة عن تصدر ميليشيات الحوثي قائمة الانتهاكات باليمن بمعدل 3000 انتهاك.

التصويت أنهى مهمة أممية دامت 4 سنوات

أنهى تصويت الأمس، مهمة أممية دامت 4 سنوات من عمل هذه الولاية، والتي أثبتت فشلها الذريع في توصيف حقائق النزاع وأوضاع حقوق الإنسان في اليمن. ومنذ إنشاء فريق الخبراء الأممي المعني باليمن، تشهد هذه الآلية انقساماً وعدم اتفاق حول عملها والتقارير السنوية التي تعدها حول اليمن في إطار مجلس حقوق الإنسان.