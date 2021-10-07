عشرات القتلى والجرحى «الحوثيين» في مأرب

عدن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)

تواصلت المعارك العنيفة بين الجيش اليمني مسنوداً بمقاتلي القبائل وميليشيات الحوثي الإرهابية في عدد من جبهات القتال بمحيط محافظة مأرب. وأكدت مصادر عسكرية أن ميليشيات الحوثي تكبدت خلال الساعات الماضية، خسائر بشرية ومادية كبيرة على أيدي الجيش وغارات تحالف دعم الشرعية. وكشفت المصادر عن مصرع قيادي «حوثي» بارز من أسرة زعيم الميليشيات، مع عدد من مرافقيه وإصابة وأسر آخرين في هذه المعارك، مشيرةً إلى أن القيادي الحوثي المدعو مصطفى حمود شرف الدين منتحل رتبة «عميد قائد التدخل السريع»، لقي مصرعه مع كافة مرافقيه، في جبهة «مراد»، جنوب غربي مأرب، وأوضحت المصادر أن القتيل هو صهر زعيم الميليشيات عبدالملك الحوثي.

كما قتل العشرات من الميليشيات في معارك بجبهة «المشجح»، غرب مأرب.

وذكرت مصادر عسكرية أن الميليشيات هاجمت بأعداد كبيرة أغلبهم لقوا مصرعهم بنيران الجيش والقبائل. وبالتزامن، شنت مقاتلات التحالف غارات مركزة على تجمعات ومواقع الميليشيات في جبهات مأرب الغربية، أسفرت عن قتلى وجرحى وتدمير عدد من الآليات العسكرية للميليشيات.

وقال قائد محور بيحان قائد اللواء 26 مشاة اللواء الركن مفرح بحيبح، إن «الجيش اليمني والقبائل يسطّرون معركة للتاريخ دفاعاً عن مأرب».

وأوضح بحيبح، في تصريح مصور نشره المركز الإعلامي للجيش اليمني، أن «العدو الحوثي فتح معركة جديدة على امتداد 60 كم، وكان يظن أنه سيحقق هدفه ويتجاوز المنطقة، لكن مساعيه خابت أمام صلابة الجيش ورجال القبائل وسيظل عاجزاً أمام ضرباتهم».

وفي سياق آخر، قال مصدر عسكري إن ميليشيات الحوثي الإرهابية اغتالت وسيطين محليين فيما أصيب اثنان آخران، أمس، كانوا في مهمة إنسانية لانتشال جثث تعود لقتلاها غرب محافظة تعز.

وقال المصدر: إن «كلا من محمد عبدالسلام عبدالرحمن صبر (24 عاماً) وأحمد بن أحمد علي صبر، (25 عاماً) قتلا وجرح اثنان آخران بانفحار لغم حوثي». وذكر المصدر أن الضحايا كانوا يقومون بمهمة منسقة لانتشال جثث قتلى الميليشيات الإرهابية بدعوة من الطرفين، لكن الميليشيات الحوثية غدرت بهم بهدف اغتيالهم.

وأوضح المصدر أن الوسطاء سلكوا طريقاً وجهتهم إليها ميليشيات الحوثي مدعيةً أنها طريق آمن، إلا أنها كانت قد زرعت لغماً في الطريق ذاته الذي قادت إليه اللجنة ما أسفر عن انفجاره ووقوع هذا العدد من الضحايا. وطبقاً لذات المصدر فإن لجنة الوساطة المحلية كانت تقوم بمهمتها الإنسانية في منطقة «تبة القرن» في جبل «هان» الواقع عند الضواحي الغربية لمدينة تعز، غير أنها وقعت في شراك الغدر الحوثي.