الإمارات: استهداف مطار أبها تصعيد خطير وجريمة حرب

أبوظبي، عواصم (الاتحاد، وكالات)

أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية، استهداف مطار أبها الدولي في المملكة العربية السعودية من خلال طائرة من دون طيار مفخخة، اعترضتها قوات التحالف.

واعتبرت دولة الإمارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن استهداف المطار يعد تصعيداً خطيراً وعملاً جباناً، يهدد أمن وسلامة وحياة المدنيين والمسافرين، وهو بمثابة جريمة حرب تستدعي اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الأعيان المدنية من تهديدات الحوثيين.

وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكد البيان أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

وأعلنت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن أمس، إصابة 4 من العاملين في مطار أبها الدولي بجروح طفيفة بالإضافة إلى تهشم زجاج بعض الواجهات بسبب تناثر الشظايا إثر اعتراض طائرة مفخخة استهدفت المطار.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عن التحالف قوله إن محاولات ميليشيات الحوثي لاستهداف المدنيين بمطار أبها كمطار مدني تمثل جريمة حرب.

وأكد التحالف أنه يتخذ إجراءات عملياتية لتحييد مصادر التهديد المستخدمة في محاولة الهجوم على مطار أبها. وفي السياق، اعترضت الدفاعات السعودية، أمس، صاروخاً باليستياً ومسيّرة مفخخة أطلقا نحو «خميس مشيط» جنوب السعودية.ولاقى الهجوم الإرهابي الحوثي تنديداً عربياً ودولياً واسعاً، وسط دعوات للمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في إدانة وشجب مثل هذه الاعتداءات التي تشكل خطراً على المدنيين والمنشآت والأعيان المدنية.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية موقف مملكة البحرين الثابت والداعم بقوة لجهود المملكة العربية السعودية، وتأييدها التام لما تتخذه من تدابير وإجراءات للتصدي للهجمات والمحاولات الحوثية العدائية والدفاع عن أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في إدانة وشجب مثل هذه الاعتداءات التي تشكل خطراً على المدنيين والمنشآت والأعيان المدنية.

كما عدّت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها، استهداف المنشآت المدنية والمرافق الحيوية عملاً تخريبياً ينافي كل الأعراف والقوانين الدولية.

وجددت الوزارة موقف دولة قطر الثابت الرافض للعنف والأعمال الإجرامية والتخريبية مهما كانت الدوافع والأسباب.

وعبّر الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير هيثم أبو الفول، عن إدانة واستنكار الأردن الشديدين لهذه الأفعال والمُمارسات الإرهابية المُتكررة، واستهداف المدنيين الأبرياء وأمن واستقرار المملكة العربية السعودية، مُؤكداً على وقوف بلاده إلى جانب المملكة في وجه كل ما يُهدد أمنها وأمن شعبها.

وفي السياق، قالت الخارجية المصرية إن مصر حكومة وشعباً تؤكد دعمها ووقوفها بجانب السعودية في مواجهة مواصلة ميليشيات الحوثي هجماتها الإرهابية الجبانة التي تستهدف المناطق المدنية والمدنيين الآمنين بالمملكة.

بدورها، أكدت جيبوتي على لسان عميد السلك الدبلوماسي سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة ضياء الدين بامخرمة تأييدها الإجراءات التي تتخذها قوات التحالف، بما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين سواء في اليمن أو في المملكة، وفق ما ينص عليه القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

كما أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين أن تعريض حياة المسافرين والمدنيين للخطر عمل إرهابي جبان وجريمة حرب وانتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني.

وجدد العثيمين تأييد منظمة التعاون الإسلامي ومساندتها للإجراءات التي تتخذها المملكة كافة للتعامل مع ممارسات الميليشيات في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها.

ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ مواقف حازمة لوقف استمرار التهديدات الجبانة بالصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة بطريقة ممنهجة ومتعمدة من قبل ميليشيات الحوثي والموجهة إلى المدنيين والأعيان المدنية في المملكة.

دولياً، أدانت السفارة الأميركية في السعودية، أمس، الهجوم الذي استهدف مطار أبها، مستنكرة ما وصفتها بـ«الهجمات المشينة» التي يشنها الحوثيون على المدنيين. وقالت السفارة عبر حسابها على تويتر: «يجب على الحوثي التركيز على السلام بدلاً من العنف، والعمل على إيجاد حل دبلوماسي تحت رعاية الأمم المتحدة».