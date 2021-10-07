دعا البابا فرنسيس، الخميس، إلى استخدام الأموال التي تُنفق على الأسلحة لإطعام الجياع وتوزيع اللقاحات بشكل عادل.ووصف البابا فرنسيس، في ختام اجتماع قادة الأديان في العاصمة الإيطالية روما، تجارة السلاح بأنها آفة للإنسانية. وقال البابا "سلاح أقل وطعام أكثر، نفاق أقل وشفافية أكثر، لقاحات أكثر تُوزع بعدالة وأسلحة أقل يجري تسويقها دون تمييز". وتحدث البابا فرنسيس بعد كلمات لقادة دينيين مسلمين ويهود ومسيحيين آخرين وللمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي أجرت محادثات مع البابا في وقت سابق الخميس. وقال "الحرب تتلاعب بأرواح البشر. كذلك الأمر بالنسبة للعنف وآفة تجارة الأسلحة المزدهرة التي غالبا ما تتم وراء الكواليس وتغذيها تدفقات الأموال بشكل سري". وسبق أن دعا البابا فرنسيس إلى نزع السلاح وفرض حظر شامل على الأسلحة النووية. وأضاف "دعونا نحث دون لبس على إلقاء السلاح وخفض الإنفاق العسكري من أجل توفير الاحتياجات الإنسانية وتحويل أدوات الموت إلى أدوات للحياة". وتُنظم جماعة "سانت إيجيديو الكاثوليكية"، وهي جماعة تهتم بالسلام والأعمال الخيرية حول العالم، اجتماع قمة قادة الأديان في روما منذ عام 1986.