أوصى خبراء في ألمانيا، اليوم الخميس، بإعطاء جرعة معززة من لقاحات الوقاية من مرض كوفيد-19 للسكان من سن 70 عاماً فأكثر، إضافة للعاملين في المجال الصحي المخالطين للمرضى. وقالت اللجنة الاستشارية للقاحات في ألمانيا إنه يجب إعطاء جرعة من لقاح "فايزر-بيونتك" أو "موديرنا" بعد ستة أشهر على أقرب تقدير من أخذ الجرعتين الأوليين المعتادتين. وتابعت اللجنة "الحماية التي يوفرها اللقاح تضعف بمرور الوقت وخاصة فيما يتعلق بالوقاية من العدوى غير المصحوبة بأعراض والأمراض الخفيفة". وأضافت اللجنة أنه "مع تقدم السن، تصبح الاستجابة المناعية بعد التطعيم أضعف بشكل عام ويمكن أن تصبح العدوى أكثر تكراراً مما يؤدي إلى الإصابة بأمراض خطيرة".