أثرت الفيضانات الهائلة في جنوب السودان على أكثر من 623 ألف شخص ما أجبر الكثير من السكان على الفرار من منازلهم. وحذّر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للامم المتحدة، اليوم الخميس، من تفاقم وضع السكان بسبب العنف المستمر في البلاد. وأدت أمطار غزيرة إلى ارتفاع منسوب الأنهار ما تسبب في غمر منازل ومزارع في ثماني ولايات من ولايات البلاد العشر، وفقا للمنظمة الدولية. واستخدم عناصر الإنقاذ زوارق وقوارب للوصول إلى السكان المعزولين. وقد أوضحت المنظمة الأممية أن ثلثي الأشخاص في المناطق المتضررة معرضون لخطر المجاعة بسبب ارتفاع بنسبة 15 في المئة في أسعار المواد الغذائية منذ أغسطس الماضي. وأشارت الهيئة إلى أن «المياه غمرت مدارس ومنازل ومنشآت صحية ومصادر مياه، ما أثر على إمكان وصول السكان إلى الخدمات الأساسية». وتمكنت بعض العائلات من الفرار من مساكنها للوصول إلى العاصمة جوبا، فيما لجأ بعض آخر إلى ملاجئ مؤقتة على امتداد الطرق السريعة. وفي أجزاء من البلاد، أجبر العنف بين المجتمعات عشرات الآلاف من الأشخاص على ترك منازلهم ما أدى إلى عرقلة جهود الإغاثة لمساعدة السكان. والعام الماضي، أثرت الفيضانات القياسية على قرابة 700 ألف شخص من إجمالي عدد السكان البالغ 11 مليونا. ومنذ استقلالها عن السودان في العام 2011، تعاني أحدث دولة في العالم أزمة اقتصادية وسياسية فيما تكافح من أجل التعافي من الحرب التي أسفرت عن مقتل حوالى 400 ألف شخص وتشريد أربعة ملايين بين عامي 2013 و2018.