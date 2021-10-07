بريطانيا تلغي الحجر الصحي عن القادمين من عشرات الدول

مسافرون في مطار هيثرو في لندن

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قال وزير النقل البريطاني جرانت شابس، اليوم الخميس، إنه اعتبارا من الاثنين المقبل، لن يكون هناك سوى سبع دول وإقليم، على القائمة الحمراء لبريطانيا، والتي تلزم المسافرين بحجر صحي في فنادق لدى الوصول إلى إنجلترا.

كانت بريطانيا تفرض حجرا صحيا للقادمين من العديد من دول العالم ضمن إجراءاتها الهادفة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكانت جنوب أفريقيا من بين الدول التي تم رفع اسمها من القائمة، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام.

وسوف تعترف المملكة المتحدة بحالة التطعيم الكامل لأولئك القادمين من 37 دولة وإقليما، بما في ذلك الهند وتركيا وغانا.

كما ستخفض لندن متطلبات الاختبار للقادمين من تلك الدول فيما يتعلق بفيروس كورونا.

المصدر: د ب أ